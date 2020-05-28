28.05.2020 08:03

Где в Харькове не будет воды 28 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Московский район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 187, ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 28.05.20 г.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 186-б (п. №6, стояк), въезд Тринклера, 5, 7, ул. Сумская, 77/79, ул. Старицкого, 9, 9-а, 13, 15, 16, 23, 24, 26-30, 32, 34, пер. 23 Августа, 1, ул. Балакирева, 46, 50, 50-а, ул. Броневая (ч/с), ул. Деревянко, 30, 32, 34, 36, 48, 52, ул. Сумгаитская, 2, 4, 5, 5-а, 6-10, 12, 14, 23, 24, 26, 27, 26-30, 32, 34, ул. Космонавтов, 8, ул. Новопрудная, 9-а до 20:00 28.05.20 г.



