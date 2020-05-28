Где в Харькове не будет воды 28 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 187, ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 28.05.20 г.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 186-б (п. №6, стояк), въезд Тринклера, 5, 7, ул. Сумская, 77/79, ул. Старицкого, 9, 9-а, 13, 15, 16, 23, 24, 26-30, 32, 34, пер. 23 Августа, 1, ул. Балакирева, 46, 50, 50-а, ул. Броневая (ч/с), ул. Деревянко, 30, 32, 34, 36, 48, 52, ул. Сумгаитская, 2, 4, 5, 5-а, 6-10, 12, 14, 23, 24, 26, 27, 26-30, 32, 34, ул. Космонавтов, 8, ул. Новопрудная, 9-а до 20:00 28.05.20 г.
Сегодня все в ваших руках! Отстаивать свою позицию будет проще обычного. И самое главное: любые принятые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков; местами по области туман, видимость 200-500 м. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
Это опасное заболевание можно предотвратить активным образом жизни - встречи с друзьями, посещение кино, театров.
влажность:
давление:
ветер: