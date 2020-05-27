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27.05.2020  12:02   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 26 мая было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по адресам:
– ул. Библика (2-й Пятилетки), 48,
– ул. Шевченко, 327-ж/1,
– пр. Жуковского, 1,
– ул. Бакинская, 58,
– пр. Гагарина, 298,
– ул. Буковая (Завода Комсомолец), 25.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, порыв, харьков, ремонт труб
 
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