27.05.2020 12:02

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 26 мая было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по адресам:

– ул. Библика (2-й Пятилетки), 48,

– ул. Шевченко, 327-ж/1,

– пр. Жуковского, 1,

– ул. Бакинская, 58,

– пр. Гагарина, 298,

– ул. Буковая (Завода Комсомолец), 25.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.