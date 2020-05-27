Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 26 мая было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по адресам:
– ул. Библика (2-й Пятилетки), 48,
– ул. Шевченко, 327-ж/1,
– пр. Жуковского, 1,
– ул. Бакинская, 58,
– пр. Гагарина, 298,
– ул. Буковая (Завода Комсомолец), 25.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня все в ваших руках! Отстаивать свою позицию будет проще обычного. И самое главное: любые принятые решения будут конкретны, практичны и перспективны.
Синоптики обещают пасмурный, но теплый четверг. Утром и днем грозы, шквалы 15-20 м/с, град. Кратковременные дожди, местами по области значительные.
Это опасное заболевание можно предотвратить активным образом жизни - встречи с друзьями, посещение кино, театров.
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