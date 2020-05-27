Где в Харькове не будет воды 27 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Саперная, 8 (п. №1, стояк, спаренный стояк), ул. Астрономическая, 23 (п. №1) до 20:00 27.05.20 г.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 79-б (п. №4, стояк) до 17:00 27.05.20 г., ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 27.05.20 г.
Новобаварский район:
ул. Конотопская (ч/с), б-р Профсоюзный, 9 (п. №1, спаренный стояк), ул. Архангельская, 10 (п. №3, стояк) до 20:00 27.05.20 г.
Основянский район:
ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 27.05.20 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 152-а (п. №2, стояк) до 20:00 27.05.20 г.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 34 (п. №1, стояк) до 20:00 27.05.20 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 78-а (п. №3), ул. Деревянко, 1 (стояк) до 20:00 27.05.20 г.
Если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. И вам окажутся по плечу любые достижения!
Синоптики обещают дождь. Во второй половине дня осадки усилятся и не прекратятся до самого вечера.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
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