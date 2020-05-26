26.05.2020 09:35

За сутки коммунальщиками было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.



://vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Мира, 12, ул. Грицевца, 15-а, ул. Валентиновская (Блюхера), 17, ул. Академика Павлова, 309, ул. Кулиничевская, 111, ул. Фельдшерская, 93, ул. Баркалова (Тельмана), 36, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 30, ул. Новопрудная, 9-а, ул. Академика Павлова, 118-а, ул. Большая Панасовская (Котлова), 17.