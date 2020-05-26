Главная Новости ЖКХ За сутки коммунальщиками было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах
26.05.2020  09:35   

За сутки коммунальщиками было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.


://vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Мира, 12, ул. Грицевца, 15-а, ул. Валентиновская (Блюхера), 17, ул. Академика Павлова, 309, ул. Кулиничевская, 111, ул. Фельдшерская, 93, ул. Баркалова (Тельмана), 36, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 30, ул. Новопрудная, 9-а, ул. Академика Павлова, 118-а, ул. Большая Панасовская (Котлова), 17.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.05 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 26 мая. Список адресов 25.05 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 25 мая 24.05 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 24 мая
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 