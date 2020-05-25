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25.05.2020  10:23   

Под Харьковом 10 сел останутся без газа

Под Харьковом 10 сел останутся без газа


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Как сообщили в компании, аварийные работы пройдут между селами Лиман и Скрипаи с 25 мая до 1 июня.

Будет приостановлена ​​доставка газа 3,9 тыс. потребителям в следующих населенных пунктах Змиевского района:

  • с.Скрипаи;
  • с. Шелудковка;
  • с. Гениевка;
  • с.Курортное;
  • х-р Украинский;
  • с. Дачное;
  • с. Омельченки;
  • с. Задонецкое;
  • с. Коробов Хутор;
  • с. Лиман.
Источник:   SQ
 Тэги:  газ, отопление, харьков, облгаз, ремонт
 
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