Под Харьковом 10 сел останутся без газа
Как сообщили в компании, аварийные работы пройдут между селами Лиман и Скрипаи с 25 мая до 1 июня.
Будет приостановлена доставка газа 3,9 тыс. потребителям в следующих населенных пунктах Змиевского района:
Гороскоп на понедельник, 25 мая 2020 года, советует некоторым знакам Зодиака полагаться на трезвое мышление, а также не сдаваться и верить в себя.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Сохранится высокая пожарная опасность
Профессиональный праздник филолога касается многих специалистов, включая преподавателей, литературоведов, корректоров, библиотекарей.
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