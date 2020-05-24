Где в Харькове не будет воды 24 мая

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-г (п. №1, стояк), ул. Познанская (Моск.), 12 (п. №1, стояк) ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 24.05.20 г.
А также:
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 9-б (стояк), ул. Продольная (Киев.), 3 (п. №1, стояк) до 20:00 25.05.20 г.
Новобаварский район:
ул. Конотопская (ч/с) до 20:00 24.05.20 г.
Слободской район:
ул. Каштановая, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 24.05.20 г.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №3, стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 34 (п. №1, стояк) до 20:00 25.05.20 г.
Шевченковский район:
ул. Старицкого, 24 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 50 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 31(п. №6, стояк) до 20:00 25.05.20 г.
Bселенная готовит подарок для Льва и множество преград для Скорпиона. Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/lite/astrology/goroskop-na-24-maya-goroskop-na-segodnya-dlya-vseh-znakov-zodiaka-11008691.html
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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