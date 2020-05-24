Где в Харькове не будет воды 24 мая

Bселенная готовит подарок для Льва и множество преград для Скорпиона. Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/lite/astrology/goroskop-na-24-maya-goroskop-na-segodnya-dlya-vseh-znakov-zodiaka-11008691.html

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.