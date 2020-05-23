Где в Харькове не будет воды 23 мая

В части домов города временно прекращено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Индустриального района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
пр. Александровский, 166 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 23.05.20 г.
А также:
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 9-б (стояк) до 20:00 24.05.20 г.
Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 23.05.20 г.
Новобаварский район:
ул. Конотопская (ч/с), б-р Профсоюзный, 3, 5 до 20:00 23.05.20 г.
Слободской район:
ул. Молочная (Кирова), 11 к.3 (п. №1, стояк) до 20:00 24.05.20 г.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 50 (п. №2, стояк), пр. Победы, 62 б, г до 20:00 23.05.20 г.
Звезды рекомендуют не проявлять сегодня излишней инициативности, планировать свои дела и составлять финансовую отчетность. При этом не стоит забывать об отдыхе – вечером уделяйте больше времени семье и своим желаниям.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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