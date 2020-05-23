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23.05.2020  09:41   

Где в Харькове не будет воды 23 мая

В части домов города временно прекращено водоснабжение


Где в Харькове не будет воды 23 мая

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Индустриального района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Александровский, 166 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 23.05.20 г.

А также:

Киевский район: 
ул. Академика Проскуры, 9-б (стояк) до 20:00 24.05.20 г.

Московский район: 
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 23.05.20 г.

Новобаварский район: 
ул. Конотопская (ч/с), б-р Профсоюзный, 3, 5 до 20:00 23.05.20 г.

Слободской район: 
ул. Молочная (Кирова), 11 к.3 (п. №1, стояк) до 20:00 24.05.20 г.

Шевченковский район: 
ул. Деревянко, 50 (п. №2, стояк), пр. Победы, 62 б, г до 20:00 23.05.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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