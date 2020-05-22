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22.05.2020  08:09   

Где в Харькове не будет воды 22 мая

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

ул. Чернышевская, 30, 31, 32, 34, ул. Свободы (Иванова), 12/16, ул. Академика Проскуры, 5-в (п. №3) до 20:00 22.05.20 г.

А также:

Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-в (стояк) до 20:00 22.05.20 г.

Новобаварский район:
ул. Дмитриевская, 28 (п. №2, стояк), ул. Академика Богомольца, 21 (п. №1) до 20:00 22.05.20 г.

Основянский район:
пер. Молчановский, 12 (п. №3), въезд Достоевского, 3-а (стояк) до 20:00 22.05.20 г.

Слободской район:
ул. Зерновая, 53-б (п. №4, стояк) до 20:00 22.05.20 г.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 332, 332/1, ул. Солдатская, 37, ул. 23 Августа, 2 (п. №2, стояк), пр. Победы, 67 (п. №5, стояк) до 20:00 22.05.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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