21.05.2020 10:20

Депутаты упростили сброс ветхого жилья и коммуникаций на плечи жильцам

Верховная Рада приняла за основу законопроект, необходимый для бесперебойной деятельности предприятий ЖКХ.



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Верховная Рада Украины рассмотрела в первом чтении и приняла за основу проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг» (рег. Номер 2458).

Изменения касаются уже принятого закона, по которому с 1 мая 2019 в полном объеме введен в действие Закон Украины от 09.11.2017 № 2189 «О жилищно-коммунальных услугах», практическая реализация норм и положений которого указала на ряд вопросов, требующих законодательного урегулирования.

Именно законопроект № 2458 позволяет решить эти вопросы и создать условия для стабильной и бесперебойной деятельности предприятий жилищно-коммунальной сферы.

Проектом закона, в частности, предусмотрено:

упрощение процедуры заключения договоров о предоставлении коммунальных услуг;

введение обязательного информирования исполнителями коммунальных услуг потребителей в части требований к качеству этих услуг и другой необходимой информации по каждому дому отдельно с помощью официального сайта органа местного самоуправления и / или собственного сайта;

совершенствование механизмов формирования тарифов на коммунальные услуги ;

; урегулирование вопроса технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах;

урегулировании некоторых вопросов списания с баланса многоквартирных домов с целью избрания совладельцами формы управления такими домами;

назначения управляющих многоквартирных домов.

«Каждый из нас заинтересован в том, чтобы потребители получали бесперебойные и качественные жилищно-коммунальные услуги. Жилищно-коммунальные услуги являются ближайшими к человеку, поэтому нормы основного закона - Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» должны быть понятными для каждого, обеспечивать защиту прав как потребителей, так и исполнителей коммунальных услуг.

Мы будем и дальше работать над тем, чтобы реализация на практике положений закона не добавляла лишних трудностей, а процедура заключения договоров о предоставлении коммунальных услуг была прозрачной и простой, не приводила к возникновению дополнительных финансовых затрат исполнителей коммунальных услуг », - отметила заместитель Министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская