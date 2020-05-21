21.05.2020 08:08

Где в Харькове не будет воды 21 мая

В части домов города временно прекращено водоснабжение.



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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Михайлика (Высочиненко), 1-4, 3-а, 5, 5-а, 6, 6-а, 7-а, 8, 8 а, б, 9, 10, 11, 11 а-б, 13, 15, 15 а-б, пер. Белостокский, 1-6, ул. Валентиновская (Блюхера), 40, 40 а-б, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58 а-б, ул. Гарибальди, 6 а, в, 10, 12, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 35, 35-а, ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 21.05.20 г

А также:

Киевский район:

ул. Астрономическая, 35-б, 35З, ул. Метростроителей, 40, 42 до 20:00 20.05.20 г.

Новобаварский район:

пер. Константина Калинина (Калинина 2-й в-д) (ч/с), пер. Мариупольский (ч/с), пер. Керченский (ч/с), пер. Дачный (ч/с), ул. Катаева (ч/с), въезд Даргомыжского (ч/с), пр. Ново-Баварский (Ильича), 117, 117-а, 118, 118 а, д, 119, 120, 120-а, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 131-а, 133, 135, 137, 137/1, 139, 141, 141-а, 143, 143-а, 145, 145-а, 147, 149, 151, пр. Дзюбы, 2, 2-а, 3, 4 до 20:00 20.05.20 г.

Шевченковский район:

ул. Алексеевская (ч/с), ул. Белогорская (ч/с), ул. Броневая (ч/с), ул. Победоносная (ч/с), ул. Алексеевская, 14 а-б, 16-б, 20, 22, 30, ул. Белогорская, 1, ул. Клочковская, 276, въезд Армейский, 2, 4, 5, 6, 6-а, 8, ул. Старицкого, 23, 25, ул. Буковая (Завода Комсомолец), 36-а пр. Победы, 67 (п. №6), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, спаренный стояк), ул. Деревянко, 16 (п. №1-4) до 20:00 21.05.20 г.