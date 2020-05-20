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20.05.2020  11:48   

За сутки было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах

За 19 мая было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


://vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Леся Сердюка, 40, ул. Астрономическая, 35-з, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 30, ул. Льговская, 66, ул. Коновалова, 98, ул. Джанкойская, 81, пр. Науки (Ленина), 45-а, ул. Софиевская, 20. 

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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