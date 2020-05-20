За сутки было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах

За 19 мая было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Леся Сердюка, 40, ул. Астрономическая, 35-з, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 30, ул. Льговская, 66, ул. Коновалова, 98, ул. Джанкойская, 81, пр. Науки (Ленина), 45-а, ул. Софиевская, 20.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.
Весь день в Харькове будет облачным. Местами будет идти дождь, который во второй половине дня должен ослабнуть. Ближе к вечеру он прекратится.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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