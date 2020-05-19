Харьковводоканал планирует снова поднять тарифы

26 мая, на следующий день после послабления карантина, монополист предлагает к общественному обсуждению новую цену на воду и прочие услуги с ростом почти на 20%.
КП "Харьковводоканал" разработал проект повышения тарифов на холодную воду и канализацию в 2021 году. Проект опубликован на
Согласно документу, планируется, что тарифы составят:
Сейчас тарифы составляют:
В КП пояснили, что на изменение тарифов повлияло:
Постарайтесь не впадать в отчаяние, если сегодня все будет идти не по вашему плану.
В Харькове очень высокая пожарная опасность.
Международный день музеев, День памяти жертв депортации народов Крыма, День резервиста Украины. В православном календаре – день памяти великомученицы Ирины Македонской, а также празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша". Арина Капустница – в народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Ирина, Яков.
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