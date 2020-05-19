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19.05.2020  09:23   

Харьковводоканал планирует снова поднять тарифы

26 мая, на следующий день после послабления карантина, монополист предлагает к общественному обсуждению новую цену на воду и прочие услуги с ростом почти на 20%.


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КП "Харьковводоканал" разработал проект повышения тарифов на холодную воду и канализацию в 2021 году. Проект опубликован на сайте водоканала. Тарифы должны утвердить до 1 июня, их общественное обсуждение начнется 26 мая онлайн в 10:00. Заявку на участие в обсуждении можно подать до 25 мая включительно. 

Согласно документу, планируется, что тарифы составят:

  • на холодную воду - 18 грн. 60 копеек (рост на 22.1%);
  • на канализацию - 11 грн. 028 копейки (рост на 19.7%).

Сейчас тарифы составляют:

  • на холодную воду - 15,228 грн. за куб. м;
  • на канализацию - 9,216 грн. за куб.м.

В КП пояснили, что на изменение тарифов повлияло:

  • увеличение объемов водоснабжения на 5.4%;
  • уменьшение объема водоотведения на 0.6%;
  • увеличение затрат на электроэнергию на 18.7%.
Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  тармф, жкх, стоимость, газ, тепло, вода
 
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