19.05.2020 09:23

Харьковводоканал планирует снова поднять тарифы

26 мая, на следующий день после послабления карантина, монополист предлагает к общественному обсуждению новую цену на воду и прочие услуги с ростом почти на 20%.



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КП "Харьковводоканал" разработал проект повышения тарифов на холодную воду и канализацию в 2021 году. Проект опубликован на сайте водоканала. Тарифы должны утвердить до 1 июня, их общественное обсуждение начнется 26 мая онлайн в 10:00. Заявку на участие в обсуждении можно подать до 25 мая включительно.

Согласно документу, планируется, что тарифы составят:

на холодную воду - 18 грн. 60 копеек (рост на 22.1%);

на канализацию - 11 грн. 028 копейки (рост на 19.7%).

Сейчас тарифы составляют:

на холодную воду - 15,228 грн. за куб. м;

на канализацию - 9,216 грн. за куб.м.

В КП пояснили, что на изменение тарифов повлияло: