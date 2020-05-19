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19.05.2020  08:06   

Где в Харькове не будет воды 19 мая

В части домов города временно прекращено водоснабжение


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  

пр. Науки (Ленина), 45-а до 20:00 19.05.20 г.

А также:

Киевский район:
ул. Старошишковская, 5 (п. №2, стояк), ул. Шишковская, 5 (п. №1, стояк), ул. Астрономическая, 37 (стояк) до 20:00 19.05.20 г.

Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №4, стояк) до 20:00 19.05.20 г.

Новобаварский район:
ул. Дмитриевская, 28 (п. №1, стояк) до 20:00 19.05.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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