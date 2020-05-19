Где в Харькове не будет воды 19 мая

В части домов города временно прекращено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
пр. Науки (Ленина), 45-а до 20:00 19.05.20 г.
А также:
Киевский район:
ул. Старошишковская, 5 (п. №2, стояк), ул. Шишковская, 5 (п. №1, стояк), ул. Астрономическая, 37 (стояк) до 20:00 19.05.20 г.
Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №4, стояк) до 20:00 19.05.20 г.
Новобаварский район:
ул. Дмитриевская, 28 (п. №1, стояк) до 20:00 19.05.20 г.
В этот понедельник всем нам надо поберечь себя. Сегодня 26-й Лунный день - один из самых сложных дней Лунного месяца. Символ этих Лунных суток – Болото и его главные обитатели - Жабы. В этот день общение часто приводит к ссорам и "переливанию из пустого в порожнее".
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночной дождь к утру затих. Днем он пойдет снова, но ближе к вечеру начнет ослабевать.
Международный день музеев, День памяти жертв депортации народов Крыма, День резервиста Украины. В православном календаре – день памяти великомученицы Ирины Македонской, а также празднование иконы Божией Матери "Неупиваемая чаша". Арина Капустница – в народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Ирина, Яков.
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