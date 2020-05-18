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18.05.2020  08:10   

Где в Харькове не будет воды 18 мая

В части домов города временно прекращено водоснабжение


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Старошишковская, 5 (п. №2, стояк), ул. Шишковская, 5 (п. №1, стояк), пер. 1-й Лесопарковский, 5 (п. №2) до 20:00 18.05.20 г.

А также:

Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (п. №4, стояк), ул. Фисановича, 20 (п. №1) до 20:00 18.05.20 г.

Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 66 (п. №1, стояк), пр. Дзюбы, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 18.05.20 г.

Слободской район:
проезд Садовый, 20 (п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №5, стояк), пр. Героев Сталинграда, 25(кор. №1, п. №2, стояк) до 20:00 18.05.20 г.

Холодногорский район:
ул. Холодногорская, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 18.05.20 г.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 35-б (п. №1, стояк) до 20:00 18.05.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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