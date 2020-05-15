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15.05.2020  08:18   

Где в Харькове не будет воды 15 мая

В части домов города временно прекращено водоснабжение


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 193, 195, 211-а, 224, 226, 228, 230, 232, 232 (кор. №1,2), 250, 250/2, 250/4, 250/5, 250/6, 252, ул. Золочевская, 30/1 (п. №3, стояк) до 20:00 15.05.20 г.

А также:

Индустриальный район:
ул. Франтишека Крала, 5 (п. №2) до 20:00 15.05.20 г.

Киевский район:
ул. Шишковская, 6-а (п. №1) до 20:00 15.05.20 г.

Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с), пр. Московский, 89 (стояк), пр. Тракторостроителей, 89 (п. №2, стояк), ул. Светлая, 19 (п. №4, стояк) до 20:00 15.05.20 г.

Немышлянский район:
пр. Московский, 192/3 (п. №3, стояк), ул. Амосова, 25 (п. №8, стояк) до 20:00 15.05.20 г.

Новобаварский район:
Григоровское шоссе (Комсомольское), 57 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 15.05.20 г.; пр. Дзюбы, 2 (п. №4, стояк) до 20:00 15.05.20 г.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №13, стояк), проезд Садовый, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 15.05.20 г.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 195 (стояк) до 20:00 15.05.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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