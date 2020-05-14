У Харкові замінять понад 20 кілометрів водопровідних мереж (ФОТО)

Фахівці КП «Харківводоканал» перекладають мережі за допомогою сучасних технологій - методом гідравлічного руйнування.
Як повідомив заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Микола Завада, це одна з нових технологій, яку застосовують при ремонті комунікацій в містах.
«Метод гідравлічного руйнування - найпоширеніший спосіб санації трубопроводів в усьому світі. Він дозволяє економити матеріальні ресурси, прискорює процес перекладання мереж і мінімізує руйнування міської інфраструктури», - зазначив Микола Завада.
За його словами, роботи виконуються за допомогою сучасної спеціалізованої техніки. Цього року методом гідравлічного руйнування було замінено понад кілометр водопровідних мереж, всього таким способом планується замінити більше 7 км мереж.
Зокрема, зараз роботи виконують на вул. Героїв Праці. За словами Миколи Завади, тут буде замінено 100 м зношеної ділянки водопровідних мереж, будуть укладені нові поліетиленові труби, термін служби яких - понад 50 років. Після ремонту фахівці проведуть гідравлічні випробування, промивання та санітарну обробку водоводу, що значно поліпшить якість води, яка подається в квартири.
Зазначимо, що всього до кінця року в Харкові заплановано замінити понад 24 км водопровідних мереж.
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