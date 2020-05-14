Главная Новости ЖКХ У Харкові замінять понад 20 кілометрів водопровідних мереж (ФОТО)
14.05.2020  13:31   

У Харкові замінять понад 20 кілометрів водопровідних мереж (ФОТО)

Фахівці КП «Харківводоканал» перекладають мережі за допомогою сучасних технологій - методом гідравлічного руйнування.


://city.kharkov.ua

Як повідомив заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Микола Завада, це одна з нових технологій, яку застосовують при ремонті комунікацій в містах.

«Метод гідравлічного руйнування - найпоширеніший спосіб санації трубопроводів в усьому світі. Він дозволяє економити матеріальні ресурси, прискорює процес перекладання мереж і мінімізує руйнування міської інфраструктури», - зазначив Микола Завада.

За його словами, роботи виконуються за допомогою сучасної спеціалізованої техніки. Цього року методом гідравлічного руйнування було замінено понад кілометр водопровідних мереж, всього таким способом планується замінити більше 7 км мереж.

Зокрема, зараз роботи виконують на вул. Героїв Праці. За словами Миколи Завади, тут буде замінено 100 м зношеної ділянки водопровідних мереж, будуть укладені нові поліетиленові труби, термін служби яких - понад 50 років. Після ремонту фахівці проведуть гідравлічні випробування, промивання та санітарну обробку водоводу, що значно поліпшить якість води, яка подається в квартири.

Зазначимо, що всього до кінця року в Харкові заплановано замінити понад 24 км водопровідних мереж.

 

 

 

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, отключение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.05 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 14 мая 13.05 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 13 мая 12.05 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 12 мая
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 