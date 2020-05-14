14.05.2020 08:08

Где в Харькове не будет воды 14 мая

В части домов города временно прекращено водоснабжение.



://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Есенина, 10, ул. Космонавтов, 2, 3, 4, 6, 8, ул. Деревянко, 48, 52, ул. Старицкого, 13, 15, 16, ул. Сумгаитская, 2, 4, 5, 5-а, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, ул. Новопрудная, 9-а до 20:00 13.05.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Косарева (Соколова), 7-а (п. №3) до 20:00 13.05.20 г.

Киевский район:

ул. Сумская, 110 до 20:00 13.05.20 г.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36 до 20:00 13.05.20 г.

Новобаварский район:

ул. Яснополянская (Островского) (ч/с), Григоровское шоссе (Комсомольское), 49-а (п. №3, стояк) до 20:00 13.05.20 г.

Основянский район:

ул. Николая Михновского (Ганны) (ч/с), пер. Никитинский (ч/с), ул. Плехановская, 2/5, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 13-б, 19, ул. Николая Михновского (Ганны), 35, 37, пер. Никитинский, 3, 17, 31 до 20:00 13.05.20 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №13, стояк) до 20:00 13.05.20 г.

Холодногорский район:

ул. Игоря Муратова (Тинякова) (ч/с), ул. Золочевская, 26, 26-а, 28, 28-а, 30/1 до 20:00 13.05.20 г.