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13.05.2020  19:12   

У Харкові відремонтують понад 100 тисяч квадратних метрів внутрішньоквартальних доріг і тротуарів

У Харкові продовжать ремонт доріг і тротуарів у рамках підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 роках


//city.kharkov.ua
Сьогодні, 13 травня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради були затверджені заходи щодо підготовки міста до нового опалювального сезону.
 
Як повідомили в Департаменті комунального господарства, в планах Департаменту будівництва і дорожнього господарства, КСП «Шляхрембуд» - виконати капітальний ремонт доріг загальною площею 92 тис. кв. м, поточний ремонт - 160 тис. кв. м. Також планується виконати капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг і тротуарів на площі 88 тис. кв. м і поточний ремонт - на 26 тис. кв. м, а також підготувати до роботи в зимовий час 276 одиниць спецтехніки, заготувати посипний матеріал.
 
Крім того, в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду комунальні підприємства транспортної сфери повинні підготувати до роботи взимку трамваї і тролейбуси, енерго- та колійне господарство, виконати поточний ремонт рухомого складу, виробничих приміщень, підготувати снігоприбиральний інвентар.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  ремонт дорог, коммунальщики, харьков
 
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