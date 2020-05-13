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13.05.2020  08:23   

Где в Харькове не будет воды 13 мая

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пер. Воробьева, 9/11 (п. №2) до 17:00 13.05.20 г., ул. Сумская, 110, 110-а, 112, 114, 116, 122, ул. Мироносицкая, 79, 81-а до 20:00 13.05.20 г.

А также:

Индустриальный район:
ул. Косарева (Соколова), 7-а (п. №3) до 17:00 13.05.20 г.; ул. Косарева (Соколова), 7-а (п. №2, стояк) до 20:00 13.05.20 г.

Московский район:
ул. Дружбы Народов, 228-а (п. №2) до 17:00 13.05.20 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 80-а (п. №4, стояк) до 20:00 13.05.20 г.

Новобаварский район:
Григоровское шоссе (Комсомольское), 49-а (п. №3, стояк) до 20:00 13.05.20 г.

Основянский район:
пр. Гагарина, 58 (п. №1, стояк) до 20:00 13.05.20 г.

Слободской район:
пр. Гагарина, 41-а (п. №3) до 17:00 13.05.20 г.; пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №13, стояк) до 20:00 13.05.20 г.

Холодногорский район:
ул. Игоря Муратова (Тинякова) (ч/с) до 20:00 13.05.20 г.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 34 (п. №6, стояк), 46-в (п. №1, стояк), пр. Независимости (Правды), 5 (п. №1, стояк), ул. Есенина, 10 до 20:00 13.05.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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