Где в Харькове не будет воды 12 мая

В части домов города временно прекращено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Героев Труда, 68-а (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 80-а (п. №4, стояк) до 20:00 12.05.20 г.
А также:
Киевский район:
ул. Астрономическая, 39 (п. №2, стояк), ул. Пушкинская, 40 (стояк) до 20:00 12.05.20 г.
Новобаварский район:
ул. Пермская, 27 (стояк) до 20:00 12.05.20 г.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №3,13, стояк), ул. Ньютона, 115ь(п. №3, стояк), пер. Зерновой, 5-а (п. №2, стояк) до 20:00 12.05.20 г.
Холодногорский район:
ул. Игоря Муратова (Тинякова) (ч/с) до 20:00 13.05.20 г.
Шевченковский район:
ул. Старицкого, 16 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (стояк) до 20:00 12.05.20 г.; ул. Новгородская, 2 (п. №4) до 20:00 13.05.20 г.; ул. Деревянко, 10 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 12.05.20 г.
Слово дня – самостоятельность, сегодня сложно действовать по чьей-то указке. Зато все, к чему лежит душа, будет удаваться на удивление быстро и четко, да еще и с выгодой.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до позднего вечера. Днем местами небольшой кратковременный дождь.
12 мая отмечается профессиональный праздник представительниц одной из самых гуманных профессий – Международный день медицинских сестер.
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