Где в Харькове не будет воды 10 мая

В части домов города временно прекращено водоснабжение
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №3, стояк), ул. Ньютона, 115 (п. №3, стояк) до 17:00 11.05.20 г., пер. Зерновой, 5-а (п. №2, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №13, стояк) до 20:00 10.05.20 г.;
А также:
Киевский район:
ул. Астрономическая, 13 (п. №4, стояк), ул. Пушкинская, 40 (стояк) до 18:00 11.05.20 г., ул. Астрономическая, 39 (п. №2, стояк) до 20:00 11.05.20 г.
Московский район:
ул. Героев Труда, 68-а (п. №4, стояк) до 20:00 10.05.20 г.
Новобаварский район:
ул. Пермская, 25 (п. №2, стояк) до 20:00 10.05.20 г.
Шевченковский район:
пер. 23 Августа, 1 (п. №4), 3(п. №1, стояк), ул. Деревянко, 10 (п. №1, спаренный стояк), ул. Архитекторов, 28 (п. №2), ул. Архитекторов, 34 до 20:00 10.05.20 г., пр. Победы, 71-б, 79 до 23:00 10.05.20 г.
День обещает на удивление спокойный, гармоничный душевный настрой – это состояние склоняет к получению удовольствия от жизни. Плывите по течению, и положительных эмоций вам с лихвой хватит на всю неделю.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
Во второе воскресенье мая многие страны, в том числе Украина, отмечают День матери.
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