Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 10 мая
10.05.2020  09:57   

Где в Харькове не будет воды 10 мая

В части домов города временно прекращено водоснабжение


://facebook.com

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №3, стояк), ул. Ньютона, 115 (п. №3, стояк) до 17:00 11.05.20 г., пер. Зерновой, 5-а (п. №2, стояк),  пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №13, стояк) до 20:00 10.05.20 г.;

А также:

Киевский район: 
ул. Астрономическая, 13 (п. №4, стояк), ул. Пушкинская, 40 (стояк) до 18:00 11.05.20 г., ул. Астрономическая, 39 (п. №2, стояк) до 20:00 11.05.20 г.

Московский район: 
ул. Героев Труда, 68-а (п. №4, стояк) до 20:00 10.05.20 г.

Новобаварский район: 
ул. Пермская, 25 (п. №2, стояк) до 20:00 10.05.20 г.

Шевченковский район: 
пер. 23 Августа, 1 (п. №4), 3(п. №1, стояк),  ул. Деревянко, 10 (п. №1, спаренный стояк), ул. Архитекторов, 28 (п. №2), ул. Архитекторов, 34 до 20:00 10.05.20 г.,  пр. Победы, 71-б, 79 до 23:00 10.05.20 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.05 Криминал и происшествия Суд решил взыскать с «Уютного дома» в Солоницевке 120 000 гривен за ущерб нанесенный экоресурсам 08.05 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 08.05 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 8 мая. Список адресов
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 