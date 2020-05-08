Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 7 мая было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Роганская, 160, ул. Транспортная колонна, 1, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 28-а, ул. Академика Павлова, 88, пер. Биологический/ул. Железноводская, пр. Гагарина, 199, ул. Ньютона, 84, ул. Автомобильная (Песочин), 12, ул. Балакирева, 43, ул. Ахсарова, 11-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День обещает вам принести долгожданное спокойствие и тишину. Самое лучшее, что можно сделать в свободное время, это завалиться на диван с книгой, впрочем, и любые другие виды отдыха вполне подойдут.
Праздники начнутся небольшими локальными дождями. Позже синоптики обещают облачную, но сухую погоду.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником - Днем памяти и примирения.
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