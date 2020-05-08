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08.05.2020  10:31   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 7 мая было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Роганская, 160, ул. Транспортная колонна, 1, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 28-а, ул. Академика Павлова, 88, пер. Биологический/ул. Железноводская, пр. Гагарина, 199, ул. Ньютона, 84, ул. Автомобильная (Песочин), 12, ул. Балакирева, 43, ул. Ахсарова, 11-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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