Где в Харькове не будет воды 8 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Пушкинская, 72 (п. №1, стояк) до 17:00 8 мая;
ул. Астрономическая, 35-и (п. №6, стояк) до 20:00 8 мая.
Слободской район:
ул. Ньютона (ч/с), ул. Кустанайская (ч/с), пр. Гагарина, 49-а (п. №5) до 20:00 07.05.20 г.; пр. Гагарина, 165 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 8 мая.
Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №5, стояк), пер. 23 Августа, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 8 мая.
Если вас осенила какая-то внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все ваши намеченные планы. Сегодня вы имеете все шансы впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
В 1951 году в Харькове впервые в Украине началось телевещание.
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