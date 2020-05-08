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08.05.2020  08:02   

Где в Харькове не будет воды 8 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Пушкинская, 72 (п. №1, стояк) до 17:00 8 мая;
ул. Астрономическая, 35-и (п. №6, стояк) до 20:00 8 мая.

Слободской район:
ул. Ньютона (ч/с), ул. Кустанайская (ч/с), пр. Гагарина, 49-а (п. №5) до 20:00 07.05.20 г.; пр. Гагарина, 165 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 8 мая.

Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №5, стояк), пер. 23 Августа, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 8 мая.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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