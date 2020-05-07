Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 6 мая было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Валентиновская (Блюхера), 54, ул. Амосова, 13, ул. Петрозаводская, 66, ул. Даргомыжского, 28, ул. Кокчетавская, 20, ул. Космонавтов, 5-7, ул. Клочковская, 370, спуск Бурсацкий, 6.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Если вас осенила какая-то внезапная идея, стоит прислушаться к ней, даже если она на корню меняет все ваши намеченные планы. Сегодня вы имеете все шансы впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
В 1951 году в Харькове впервые в Украине началось телевещание.
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