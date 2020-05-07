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07.05.2020  11:52   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 6 мая было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Валентиновская (Блюхера), 54, ул. Амосова, 13, ул. Петрозаводская, 66, ул. Даргомыжского, 28, ул. Кокчетавская, 20, ул. Космонавтов, 5-7, ул. Клочковская, 370, спуск Бурсацкий, 6.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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