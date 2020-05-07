Как приводят в порядок дворы в Немышлянском районе (ВИДЕО)

В Немышлянском районе коммунальщики приводят в порядок придомовые территории. Там разбивают клумбы с цветами, подрезают деревья и высаживают новые.
Здесь у коммунальщиков по графику благоустройство двора по Московскому проспекту 196/2. Площадь данного объекта составляет более гектара.
«По этому двору у нас находится 5 клумб, на которые мы высеяли семена однолетних и многолетних растений, которые будут на следующий год цвести. В том году мы отреставрировали клумбу большую. В этом году уже сделали посев травы, трава всходит. На альпийскую горку высаживаем цветы однолетние, высаживаем цветы и в вазоны. Окрасили все элементы благоустройства - лавочки, урны, ограждения, сегменты клумб. Приступили к покосу травы», – рассказала начальник филиала КП «Харьковблагоустройство» Немышлянского района Лариса Гордеенко.
И уже на глазах с виду обычный двор в спальном районе, каких тысячи в Харькове, превращается в новый, современный, полный яркими красками. Потому что в работу вложено часть души, говорят коммунальщики.
В этом году в Немышлянском районе планируют провести комплексное благоустройство на 12 крупных объектах. Работы уже стартовали.
Дворники признаются, это работа не одного дня. С начала весны в районе привели в порядок и очистили 35 улиц и 247 дворов.
«Привели в порядок 254 клумбы и газоны, сделали 11 новых клумб. Рассадили цветы многолетники - 3 100 штук и высадили уже однолетних цветущих цветов - 3 500, высадили более 18 килограмм семян в клумбы. Подстригли кустов 11 300, подрезали 753 дерева. Высадили 65 деревьев и 290 кустов», – отчиталась Лариса Гордеенко.
К сожалению, добавляет Лариса Гордеенко, не все харьковчане ценят кропотливую и довольно непростую работу дворников и озеленителей. Некоторые из горожан выбрасывают мусор где им вздумается, а не в урны. А цветники напоминают кадры из фильма ужасов. Растения уничтожают.
«Буквально вчера мы высадили возле мемориальных досок 750 цветов, но уже сегодня на утро, по адресу Танкопия, 39/18, оставив 3 цветка, были вырваны все растения. Поэтому я прошу жителей нашего района, пожалуйста, не надо вырывать цветы. Мы же их высаживаем, чтобы было красиво всем. И самое ужасное то своровали возле досок почёта Героям войны. Очень обидно. Это считай как с кладбища взяли и домой понесли. И ещё, мы работаем в период карантина на переднем плане. Поэтому прошу всех соблюдать меры безопасности, всем здоровья! Мы работаем для вас!», – резюмировала Лариса Гордеенко.
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