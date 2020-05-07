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07.05.2020  08:06   

Где в Харькове не будет воды 7 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
пр. Жуковского, 3 (п. №7), ул. Сумская, 124 (п. №1) до 17:00 7 мая.

Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 62 (п. №2) до 17:00 7 мая;
ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а до 18:00 7 мая;
ул. Познанская, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 7 мая.

Новобаварский район:
ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 7 мая.

Основянский район:
ул. Кооперативная, 13/2, пр. Гагарина, 176 (кор. №4, п. №3, стояк) до 20:00 7 мая.

Холодногорский район:
ул. Кокчетавская (ч/с), ул. Золочевская, 17 (п. №2, стояк) до 20:00 7 мая.

Шевченковский район:
ул. Новгородская, 4 (п. №2, спаренный стояк), ул. Сумгаитская, 9 (п. №4, стояк) до 20:00 7 мая.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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