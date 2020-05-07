Где в Харькове не будет воды 7 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
пр. Жуковского, 3 (п. №7), ул. Сумская, 124 (п. №1) до 17:00 7 мая.
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 62 (п. №2) до 17:00 7 мая;
ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а до 18:00 7 мая;
ул. Познанская, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 7 мая.
Новобаварский район:
ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 7 мая.
Основянский район:
ул. Кооперативная, 13/2, пр. Гагарина, 176 (кор. №4, п. №3, стояк) до 20:00 7 мая.
Холодногорский район:
ул. Кокчетавская (ч/с), ул. Золочевская, 17 (п. №2, стояк) до 20:00 7 мая.
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 4 (п. №2, спаренный стояк), ул. Сумгаитская, 9 (п. №4, стояк) до 20:00 7 мая.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем местами значительные дожди, град и шквал, 15-20 м/с.
В 1995 году ввели в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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