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06.05.2020  12:48   

С 1 июня меняются условия установки бытовых плит в домах

Устанавливать бытовые варочные панели нужно будет по-новому.


://facebook.com

Нацкомиссия по тарифам предложила повысить цену на электроэнергию для населения, которая и так в разы превышает европейскую. с 1 января стоимость электроэнергии бедет в 7,6 раза дороже чем в Норвегии и в 2 раза дороже чем в Германии. Закипятить 3-литровый электрочайник будет стоить в пределах 5 грн. Пользование электробойлером для мытья поссуды будеть роскошью. Поэтому на рынке активизировались компании, предлагающие установку газового оборудования.

Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе заявил, что в Украине с 1 июня разрешат устанавливать газоиспользующее оборудование в многоквартирных домах до 10 этажа включительно.

Об этом он написал в Facebook.

Источник:   Дело
 Тэги:  газ плита, харьков, счетчик, стоимость
 
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