С 1 июня меняются условия установки бытовых плит в домах

Устанавливать бытовые варочные панели нужно будет по-новому.
Нацкомиссия по тарифам предложила повысить цену на электроэнергию для населения, которая и так в разы превышает европейскую. с 1 января стоимость электроэнергии бедет в 7,6 раза дороже чем в Норвегии и в 2 раза дороже чем в Германии. Закипятить 3-литровый электрочайник будет стоить в пределах 5 грн. Пользование электробойлером для мытья поссуды будеть роскошью. Поэтому на рынке активизировались компании, предлагающие установку газового оборудования.
Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе заявил, что в Украине с 1 июня разрешат устанавливать газоиспользующее оборудование в многоквартирных домах до 10 этажа включительно.
Об этом он написал в Facebook.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем местами значительные дожди, град и шквал, 15-20 м/с.
В 1995 году ввели в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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