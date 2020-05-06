06.05.2020 12:48

С 1 июня меняются условия установки бытовых плит в домах

Устанавливать бытовые варочные панели нужно будет по-новому.



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Нацкомиссия по тарифам предложила повысить цену на электроэнергию для населения, которая и так в разы превышает европейскую. с 1 января стоимость электроэнергии бедет в 7,6 раза дороже чем в Норвегии и в 2 раза дороже чем в Германии. Закипятить 3-литровый электрочайник будет стоить в пределах 5 грн. Пользование электробойлером для мытья поссуды будеть роскошью. Поэтому на рынке активизировались компании, предлагающие установку газового оборудования.

Президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе заявил, что в Украине с 1 июня разрешат устанавливать газоиспользующее оборудование в многоквартирных домах до 10 этажа включительно.

Об этом он написал в Facebook.