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06.05.2020  11:07   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 5 мая было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: пр. Московский, 299, ул. Роганская, 160, ул. Пестеля, 59, ул. Академика Павлова, 140, пр. Петра Григоренко, 21, ул. Николая Бажана (Кривомазова), 4, пер. Петровский, 1, ул. Ньютона, 115/1, ул. Большая Панасовская (Котлова), 226, ул. Мирная, 3, ул. 23 Августа, 43-б.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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