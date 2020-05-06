Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 5 мая было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: пр. Московский, 299, ул. Роганская, 160, ул. Пестеля, 59, ул. Академика Павлова, 140, пр. Петра Григоренко, 21, ул. Николая Бажана (Кривомазова), 4, пер. Петровский, 1, ул. Ньютона, 115/1, ул. Большая Панасовская (Котлова), 226, ул. Мирная, 3, ул. 23 Августа, 43-б.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня – день расслабления и истинных ценностей. Используйте его для того, чтобы укрепить отношения со своей второй половинкой и не забудьте уделить время детям.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем местами значительные дожди, град и шквал, 15-20 м/с.
В 1995 году ввели в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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