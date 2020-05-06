Плата за отопление и горячую воду за апрель будет снижена на треть

Тарифы будут снижены в связи уменьшением в апреле 2020 года фактической стоимости поставки природного газа.
Об этом сообщили в пресс-службе “ХТС”.
Выполняя постановление Кабмина и по поручению Харьковского городского главы Геннадия Кернеса КП «Харьковские тепловые сети» принято решение об уменьшении размера начислений в мае месяце 2020 года за потребленные в апреле 2020 года тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению и централизованной поставке горячей воды для населения на протяженнии дней отопительного периода, в связи с уменьшением в апреле 2020 года фактической стоимости поставки природного газа (3476,40 грн. за 1 тыс.куб.м с НДС), по сравнению со стоимостью, учтенной в структуре действующих тарифов на тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению и централизованной поставке горячей воды (7482,61 грн. за 1 тыс.куб.м с НДС) без изменения других составляющих тарифов, установленных соответствующими постановлениями НКРЭКУ.
Учитывая изменение стоимости поставки природного газа и на основании механизма и требований, определенных Постановлением КМУ от 24 декабря 2019 года №1082, суммы начислений для населения за апрель 2020 года будут уменьшены:
Тепловая энергия:
Услуги по централизованному отоплению:
для абонентов жилых домов:
Услуги по централизованной поставке горячей воды:
Соответствующие уменьшения начислений будут отображены в платежных документах, которые потребители получат в мае месяце 2020 года.
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