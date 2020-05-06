06.05.2020 09:55

Плата за отопление и горячую воду за апрель будет снижена на треть

Тарифы будут снижены в связи уменьшением в апреле 2020 года фактической стоимости поставки природного газа.



// Лига.Бизнес

Об этом сообщили в пресс-службе “ХТС”.

Выполняя постановление Кабмина и по поручению Харьковского городского главы Геннадия Кернеса КП «Харьковские тепловые сети» принято решение об уменьшении размера начислений в мае месяце 2020 года за потребленные в апреле 2020 года тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению и централизованной поставке горячей воды для населения на протяженнии дней отопительного периода, в связи с уменьшением в апреле 2020 года фактической стоимости поставки природного газа (3476,40 грн. за 1 тыс.куб.м с НДС), по сравнению со стоимостью, учтенной в структуре действующих тарифов на тепловую энергию и услуги по централизованному отоплению и централизованной поставке горячей воды (7482,61 грн. за 1 тыс.куб.м с НДС) без изменения других составляющих тарифов, установленных соответствующими постановлениями НКРЭКУ.

Учитывая изменение стоимости поставки природного газа и на основании механизма и требований, определенных Постановлением КМУ от 24 декабря 2019 года №1082, суммы начислений для населения за апрель 2020 года будут уменьшены:

Тепловая энергия:

для нужд населения: на 30,68%

Услуги по централизованному отоплению:

для абонентов жилых домов:

с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии: на 30,34%

без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии: на 30,34%

Услуги по централизованной поставке горячей воды:

при условии подключения полотенцесушителей к системам централизованной поставки горячей воды: на 27,03%

при отсутствии полотенцесушителей: на 26,77%.

Соответствующие уменьшения начислений будут отображены в платежных документах, которые потребители получат в мае месяце 2020 года.