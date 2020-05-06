06.05.2020 09:57

Как благоустраивают придомовые территории в Индустриальном районе

Каждую неделю – новые объекты и не похожие друг на друга благоустроенные дворы.



// izvestia.kharkov.ua

Весной харьковские дворники ежедневно проводят весь комплекс работ по благоустройству придомовых территорий. И делают это не только в центральной части города, но и на окраинах.



Вот один из таких примеров - Индустриальный район, улица Большая Кольцевая, 6 и 8.



Галина Воронович, мастер участка №6 Индустриального филиала КП «Харьковблагоустройство»:

Здесь площадь убираемая 7 500 квадратных метров. Очень большие работы уже проделаны, много высажено кустарника, цветов - розы, можжевельник посажен. Посажено многолетних цветов около 150 штук. Уложены спилы 100 штук, поставили полусферы у нас для благоустройства. Засеяно газонной травы около 1 000 метров квадратных. Ждём теперь рассаду однолетних цветов чтобы украсить наш двор.



Проделанную работу отмечают старожилы двора. Говорят, последние годы территорию не узнать. Дворники работают с душой, иначе такого результата не было.



Нина Бутырина, местная жительница:

У нас очень хорошо и наш двор самый лучший. От самого начала. Он идёт у нас в три этапа - там сидят, здесь мамочки с колясками, а здесь у нас уже игровая площадка. А дворники у нас и цветы садят и убирают. Они бригадным методом пришли и убрали. Очень хорошо. У нас девочки - все труженики!



Юлия Арцебашева, местная жительница:

В нашем дворе, на нашей территории дворовые рабочие очень хорошо работают. Мы довольны их работой, мы выражаем им огромную благодарность за то, что при любых погодных условиях трудятся. Мы уважаем их труд и стараемся поддерживать чистоту. Хочется выразить благодарность нашему мэру Геннадию Адольфовичу за такой коллектив из дворовых рабочих, за то, что они вкладывают много силы. Столько установлено много элементов декора, просто красиво сделан район и наш участок. Ещё раз спасибо!



В этом году в Индустриальном районе планируют провести комплексное благоустройство на 14 объектах, включая придомовую территорию 25 жилых домов. За два последних месяца провели весеннюю саночистку 38 улиц и 381 дворов.



Андрей Гончаров, начальник Индустриального филиала КП «Харьковблагоустройство»:

За период двухмесячника произведена санитарная подрезка около 1 500 деревьев, 25 000 кустов было подрезано. И высажено 200 саженцев деревьев и порядка 890 кустов. В этом году мы комплексно подошли к посеву газонной травы, мы засеяли 18 000 метров квадратных газонной травы, это по двадцать одному адресу. Ещё так же мы получили смена цветов и планируем закончить высадку на днях, это 12 кг, общая площадь порядка 1 100 квадратных метров. Так же заканчиваем оформление к 9 мая мемориальных досок, у нас их 10 в районе, там продукцию мы уже высадили. И уже после 15-го числа планируем высадку цветов на клумбы, те, которые мы подготовили в период двухмесячника.