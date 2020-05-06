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06.05.2020  08:04   

Где в Харькове не будет воды 6 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Где в Харькове не будет воды 6 мая. Список адресов

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:
ул. Новгородская, 4 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 05.05.20 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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