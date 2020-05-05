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05.05.2020  08:07   

Где в Харькове не будет воды 5 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 5 (п. №4, спаренный стояк) до 18:00 5 мая.

Московский район:
ул. Гарибальди, 4 (стояк) до 20:00 5 мая.

Новобаварский район:
ул. Свинаренко, 1 (стояк) до 17:00 5 мая;
ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк), ул. Николая Бажана (Кривомазова), 6 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 5 мая.

Шевченковский район:
ул. Новгородская, 4 (п. №2, стояк, спаренный стояк) до 20:00 5 мая.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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