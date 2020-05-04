Где в Харькове не будет воды 4 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Барабашова, 46-а (п. №3) до 18:00 4 мая.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (стояк) до 20:00 4 мая.
Новобаварский район:
ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк), ул. Николая Бажана (Кривомазова), 6 (п. №2, спаренный стояк), пр. Дзюбы, 3 (п. №3, стояк), ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №2) до 20:00 4 мая.
Холодногорский район:
пер. Пластичный, 8 (стояк) до 20:00 4 мая.
Сегодня эмоции часто будут преобладать над логикой. Вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.
В этот день 1991 года была подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.
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