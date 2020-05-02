Где в Харькове не будет воды 2 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
Салтовское шоссе, 73-а (п. №3, стояк) до 20:00 3 мая.
Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №2, стояк) до 20:00 3 мая.
Новобаварский район:
ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк), ул. Николая Бажана (Кривомазова), 6 (п. №2, спаренный стояк), пр. Дзюбы, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 3 мая.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 25 (п. №1) до 20:00 2 мая.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 78 (п. №1, стояк), пр. Победы, 66 (п. №9, стояк) до 20:00 3 мая.
День не слишком благоприятствует ответственным начинаниям. Поэтому ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.
Если вы любите такую рыбу, как тунец, тогда можете смело отметить в календаре красным 2 мая.
влажность:
давление:
ветер: