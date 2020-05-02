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02.05.2020  10:07   

Где в Харькове не будет воды 2 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
Салтовское шоссе, 73-а (п. №3, стояк) до 20:00 3 мая.

Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №2, стояк) до 20:00 3 мая.

Новобаварский район:
ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк), ул. Николая Бажана (Кривомазова), 6 (п. №2, спаренный стояк), пр. Дзюбы, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 3 мая.

Холодногорский район:
ул. Золочевская, 25 (п. №1) до 20:00 2 мая.

Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 78 (п. №1, стояк), пр. Победы, 66 (п. №9, стояк) до 20:00 3 мая.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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