02.05.2020 12:47

На Салтовке дворники создают тематические дворы (ФОТО)

Даже в карантин у городских дворников и озеленителей активная фаза по проведению благоустройства придомовых территорий.



// izvestia.kharkov.ua

Они своей кропотливой работой делают дворы не только чистыми и опрятными, а еще добавляют новый вид. У харьковских дворников продолжается весенняя кампания по благоустройству придомовых территорий.



Так меняется к лучшему один из дворов по проспекту Юбилейному, 68 в Московском районе.



«Площадь этого двора более 5 000 метров квадратных. Мы произвели здесь посев газонной травы – более 3 000 метров квадратных, а так же рассаживание многолетних и однолетних цветов. Так же высадили семена однолетних и многолетних цветов. Покрасили скобы, урны, лавки, вазоны. Так же была выполнена обрезка кустов, кронировка деревьев. Произвели рыхление приствольных лунок. Так же сделали рыхление газончиков. Оформили клумбы из щебня в виде цветов», – рассказала начальник участка № 5 филиала КП «Харьковблагоустройство» Московского района Александра Петрук.



Дворники вместе с озеленителями создадут своеобразный шахматную доску. В ее клетках будут посажены петунии и тагетис. Каждый из дворов в Московском районе, где в этом году пройдет комплексное благоустройство, будет иметь свою отдельную тему. У данного объекта это «Веселые животные».



«Мы сделали рисунки на фасаде домов, возле подъезда номер один и номер шесть, в стиле тематики нашего двора «Весёлые животные». С одной стороны это зебра, с другой панда, возле них мы посадили многолетние цветы и однолетние цветы. Даже несмотря на карантин мы стараемся радовать наших жителей и выполнять качественно нашу работу. Очень просим ценить наш труд и уважать его!», – добавляет Александра Петрук.



