Где в Харькове не будет воды 1 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
пер. 1-й Лесопарковский, 5 (стояк), 7 (стояк) до 20:00 1 мая.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 37, 37/15, 37/17 до 20:00 1 мая.
Новобаварский район:
ул. Селянская, 20 (п. №2, стояк), ул. Коростельская (ч/с) до 20:00 1 мая.
Шевченковский район:
пр. Победы, 66 (п. №6) до 17:00 1 мая;
пр. Науки (Ленина), 78 (п. №1, стояк), ул. Балакирева, 43, ул. Деревянко, 58 до 20:00 1 мая.
Сегодня звезды склоняют к активной самостоятельности. Все, к чему у вас лежит сегодня душа и руки, будет удаваться на удивление быстро и четко, да еще и с финансовой выгодой.
В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.
1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник – День труда.
влажность:
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