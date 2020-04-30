Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 29 апреля было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Мира, 52/2, ул. Академическая, 1, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 4, ул. Гвардейцев Широнинцев, 71-73, ул. Сидоренковская/ул. Ермаковская, ул. Старицкого, 8, ул. Балакирева, 42, ул. Деревянко, 56, ул. Клочковская, 197-б.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
В финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
В целом, майские праздники будут теплыми и солнечными. Не исключены кратковременные дожди.
Праздник защитников границы перенесен на 30 апреля указом Президента Украины по случаю 100-летия создания пограничного ведомства.
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