30.04.2020 10:37

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 29 апреля было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Мира, 52/2, ул. Академическая, 1, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 4, ул. Гвардейцев Широнинцев, 71-73, ул. Сидоренковская/ул. Ермаковская, ул. Старицкого, 8, ул. Балакирева, 42, ул. Деревянко, 56, ул. Клочковская, 197-б.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.