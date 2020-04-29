Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
29.04.2020  10:53   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 28 апреля было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


// vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Кольцевая, 9, ул. Героев Труда, 7, ул. Петрозаводская, 24, ул. Грузинская, 22, ул. Джанкойская, 3, ул. Софиевская, 55.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, порыв, харьков, ремонт
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.04 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 29 апреля. Список адресов 28.04 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 28.04 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 28 апреля. Список адресов
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 