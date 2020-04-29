Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 28 апреля было устранено 6 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Кольцевая, 9, ул. Героев Труда, 7, ул. Петрозаводская, 24, ул. Грузинская, 22, ул. Джанкойская, 3, ул. Софиевская, 55.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День предоставляет вам все шансы для того, чтобы добиться желаемого. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
29 (16) апреля 1898 года в Харькове был проведен первый праздник древонасаждения.
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