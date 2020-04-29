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29.04.2020  08:08   

Где в Харькове не будет воды 29 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Душкина (Тухачевского), 4 (п. №3, подъезд) до 20:00 29 апреля.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 100-а (п. №3, стояк) до 17:00 29 апреля.

Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 9 (п. №1, стояк), ул. Станционная (ч/с), ул. Коростельская (ч/с), ул. Станционная, 4, 19-а до 20:00 28 апреля.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 6/26 (п. №1, стояк) до 20:00 29 апреля.

Холодногорский район:
ул. Кацарская (ч/с), ул. Кацарская, 9-5эт.,13-2эт. до 20:00 29 апреля.

Шевченковский район:
ул. Космическая, 27 (п. №2, стояк), пер. Шекспира, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 29 апреля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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