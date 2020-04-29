Где в Харькове не будет воды 29 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Душкина (Тухачевского), 4 (п. №3, подъезд) до 20:00 29 апреля.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 100-а (п. №3, стояк) до 17:00 29 апреля.
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 9 (п. №1, стояк), ул. Станционная (ч/с), ул. Коростельская (ч/с), ул. Станционная, 4, 19-а до 20:00 28 апреля.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 6/26 (п. №1, стояк) до 20:00 29 апреля.
Холодногорский район:
ул. Кацарская (ч/с), ул. Кацарская, 9-5эт.,13-2эт. до 20:00 29 апреля.
Шевченковский район:
ул. Космическая, 27 (п. №2, стояк), пер. Шекспира, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 29 апреля.
День предоставляет вам все шансы для того, чтобы добиться желаемого. Пора осуществить то, что вы уже давно запланировали, но на что не решались.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
29 (16) апреля 1898 года в Харькове был проведен первый праздник древонасаждения.
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