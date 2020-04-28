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28.04.2020  11:21   

Сегодня на Харьковводоканале – горячая линия для клиентов

Каждый вторник на КП «Харьковводоканал» работает телефон горячей линии.


// vodokanal.kharkov.ua

Каждый вторник (кроме праздничных дней) с 14:00 до 16:00 работает телефон «горячей линии» 712-26-13, по которому можно задать вопросы и получить интересующую информацию у специалистов КП «Харьковводоканал».

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  горячая линия, харьковводоканал, харьков
 
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