Сегодня на Харьковводоканале – горячая линия для клиентов

Каждый вторник на КП «Харьковводоканал» работает телефон горячей линии.
Каждый вторник (кроме праздничных дней) с 14:00 до 16:00 работает телефон «горячей линии» 712-26-13, по которому можно задать вопросы и получить интересующую информацию у специалистов КП «Харьковводоканал».
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков.
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте.
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