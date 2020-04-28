Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 27 апреля было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Дарвина, 13-15, ул. Маршала Батицкого, 21, ул. Олимпийская, 23, ул. Коростельская, 13, пр. Льва Ландау (50 лет СССР)/ул. Танкопия, пр. Победы, 75, пр. Людвига Свободы, 51, ул. Отакара Яроша, 12, ул. Балакирева/ул. Деревянко, ул. Шекспира, 1.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивным, так и не слишком. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков.
Международная организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда, или Всемирным днем безопасности и здоровья на рабочем месте.
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