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28.04.2020  10:22   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 27 апреля было устранено 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


// vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Дарвина, 13-15, ул. Маршала Батицкого, 21, ул. Олимпийская, 23, ул. Коростельская, 13, пр. Льва Ландау (50 лет СССР)/ул. Танкопия, пр. Победы, 75, пр. Людвига Свободы, 51, ул. Отакара Яроша, 12, ул. Балакирева/ул. Деревянко, ул. Шекспира, 1.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, порыв, ремонт, харьков
 
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