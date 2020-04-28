Где в Харькове не будет воды 28 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 100-а (п. №3, стояк) до 17:00 28.04.20 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 23 (п. №2, стояк) до 20:00 28.04.20 г.
Немышлянский район:
ул. Олимпийская, 23, ул. Харьковских Дивизий, 4/2 (спаренный стояк) до 17:00 28.04.20 г.; ул. Олимпийская, 35 (п. №3, стояк) до 20:00 28.04.20 г.
Основянский район:
ул. Кооперативная, 5 (стояк) до 20:00 28.04.20 г.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №2, стояк) до 17:00 28.04.20 г.
Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 28.04.20 г.
Подавляющее большинство людей сегодня просто будет ощущать странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Весь день в Харькове будет облачным. Ночью возможен дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков.
В этот день по народным традициям вспоминали ворона.
влажность:
давление:
ветер: