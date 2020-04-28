28.04.2020 08:07

Где в Харькове не будет воды 28 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 100-а (п. №3, стояк) до 17:00 28.04.20 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 23 (п. №2, стояк) до 20:00 28.04.20 г.



Немышлянский район:

ул. Олимпийская, 23, ул. Харьковских Дивизий, 4/2 (спаренный стояк) до 17:00 28.04.20 г.; ул. Олимпийская, 35 (п. №3, стояк) до 20:00 28.04.20 г.



Основянский район:

ул. Кооперативная, 5 (стояк) до 20:00 28.04.20 г.



Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №2, стояк) до 17:00 28.04.20 г.



Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 28.04.20 г.