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28.04.2020  08:07   

Где в Харькове не будет воды 28 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 100-а (п. №3, стояк) до 17:00 28.04.20 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 23 (п. №2, стояк) до 20:00 28.04.20 г.

Немышлянский район:
ул. Олимпийская, 23, ул. Харьковских Дивизий, 4/2 (спаренный стояк) до 17:00 28.04.20 г.; ул. Олимпийская, 35 (п. №3, стояк) до 20:00 28.04.20 г.

Основянский район:
ул. Кооперативная, 5 (стояк) до 20:00 28.04.20 г.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 38 (п. №2, стояк) до 17:00 28.04.20 г.

Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 28.04.20 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, порыв, ремонт, харьков
 
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