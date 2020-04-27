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27.04.2020  10:40   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 24, 25 и 26 апреля было устранено 25 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


// vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Куликовская (Мельникова), 6, ул. Можайская, 12, пр. Московский, 195, ул. Коксовая/пер. 1-й Радиотехнический, ул. Лобачевского, 7-9, ул. Среднеуральская, 16, ул. Макаренко, 33, ул. Деревянко, 16-б, ул. Франтишека Крала, 33-а,ул. Тахиаташская, 3, ул. Прорезная, 21, ул. Новоалександровская, 91, ул. Цементная, 8, пр. Героев Сталинграда, 5, ул. Клочковская, 199, ул. Софиевская, 73, ул. Астрономическая, 23-25, ул. Героев Труда/ул. Барабашова, ул. Валентиновская (Блюхера), 27-д, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 34, пер. Адыгейский, 12, ул. Макеевская, 53-а, пр. Победы, 68-в, пр. Людвига Свободы, 20-а, ул. Малоджанкойская, 8-а.  

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   ХМР
 Тэги:  вода, порыв, ремонт, харьков
 
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