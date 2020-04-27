Где в Харькове не будет воды 27 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Новобаварский район:
шоссе Григоровское (Комсомольское), 51 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 27.04.20 г.
День склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле. Этот факт вам просто необходимо учитывать в общении.
Синоптики обещают повышение температуры воздуха, но ветер вместе с теплом из Атлантики принесет дожди.
26 апреля 1986 года произошла самая известная техногенная авария современности.
влажность:
давление:
ветер: