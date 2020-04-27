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27.04.2020  08:02   

Где в Харькове не будет воды 27 апреля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Новобаварский район:
шоссе Григоровское (Комсомольское), 51 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 27.04.20 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, порыв, ремонт, харьков
 
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