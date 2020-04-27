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27.04.2020  08:53   

В саду Шевченко озеленители высадили диковинные деревья (ВИДЕО)

Озеленение обновленного сада Шевченко продолжается. Его территория пополнилась новыми деревьями.


//izvestia.kharkov.ua

Городские озеленители высадили вдоль аллей любимого места отдыха харьковчан вишни мелкопильчатые или сакуры, клены остролистные и красные, различные декоративные кусты. Среди деревьев и экзотические – ликвидамбр смолоносный или амбровое дерево. Которое по праву зачислено в золотой фонд декоративного садоводства.
 
«Американский ликвидамбар смолоносный – красивое листопадное дерево с пирамидальной, симметричной формой кроны, с блестящими листьями, напоминающими листья клена, которые осенью окрашиваются в яркие краски. Такие деревья мы высадим в количестве 25 штук. Так же мы высадили такие экзотические деревья как сакура. Они находятся недалеко от памятника мячу, ближе к Сумской. Надеюсь, что в дальнейшем, в следующем году, харьковчане и гости города уже смогут полюбоваться яркой красотой сакуры. Надеюсь, им будет приятно», – расказала начальник производственного участка СКП «Харьковзеленстрой» Юлия Захарченко.
 
Это только первая партия новых деревьев, которую озеленители высадили в саду Шевченко. Экзотики еще будет предостаточно, интригуют коммунальщики. Возраст растений - от 10 до 12 лет. Каждый – с комом земли.
 
«Все деревья, которые мы высаживаем в саду Шевченко – мы используем метод контейнерной посадки. Они приходят уже с сформировавшейся корневой системой и кроной. При хорошем уходе и своевременном поливе они очень быстро приживаются и они намного лучше развиваются, чем при обычной посадке», – добавила Юлия Захарченко.

Тэги:  озеленение, благоустройствло, харьков, сад шевченко, высадка деревьев
 
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