24.04.2020 15:25

Чтобы счетчики не останавливались КП «Харьковводоканал» устанавливает регуляторы давления воды (ФОТО)

С целью контроля и отслеживания технологического процесса подачи водоснабжения в дома харьковчан КП «Харьковводоканал» осуществляют установку и монтаж регуляторов давления воды.



://vodokanal.kharkov.ua

б этом сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.

По его словам, функция регуляторов давления - поддерживать стабильный напор в системе водоснабжения. «На сегодня установлено 11 подобных регуляторов. Это дает надежность, стабильность и предотвращает возможные перепады давления в системе и, как следствие, помогает заранее выявить повреждение трубопровода. Установка таких регуляторов способствует качественной и надежной подаче водоснабжения в дома харьковчан», - отметил Николай Завада.

Как отметил Николай Завада, система водоснабжения очень сложная структурно, и для того, чтобы подать воду в Харьков она проходит 140 километров из Днепра и 40 километров из Северского Донца. «Необходимость установления регуляторов также обусловлена протяженностью сетей водопровода и рельефом города. Поэтому необходимо постоянное регулирование и отслеживание технологического процесса. Благодаря установке подобных регуляторов давления, информация о давлении воды и режим работы насосной станции передается из контрольных точек в диспетчерскую предприятия, где уже контролируется работа сети водоснабжения, фиксируются повреждения и оперативно устраняются», - подытожил Николай Завада.