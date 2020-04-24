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24.04.2020  10:55   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 23 апреля было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


// vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Шацкая (Фурманова), 25, ул. Сумская, 112, ул. Дружбы Народов, 238, ул. Героев Труда, 37-в, ул. Олимпийская, 7-а, ул. Лысенко, 84, ул. Макеевская, 53-а, ул. Полевая, 2, ул. Державинская, 2-б, ул. Золочевская, 55-57, ул. Полярная, 24.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, порыв, ремонт, харьков
 
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