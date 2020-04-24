24.04.2020 08:10

Харьковводоканал проводит работы по улучшению подачи воды в дома горожан (ВИДЕО)

Работа коммунальщиков не останавливается даже во время карантина. В «Харьковводоканал» осуществляют монтаж врезок регуляторов давления воды. Это необходимо для контроля и отслеживания технологического процесса подачи воды в дома харьковчан.



// vodokanal.kharkov.ua

Шевченковский район, улица Балакирева, 19. Здесь коммунальным предприятием «Харьковводоканал» проводятся работы по монтажу врезок регуляторов давления. Также на месте коммунальщиками проводится ремонт части трубопровода для качественного и бесперебойного водоснабжения в дома харьковчан.



«Таких регуляторов по Шевченковскому району мы устанавливаем уже шестой. Его функция – поддерживать стабильные напоры в системе. Это дает надежность, стабильность и предупреждает возможные скачки и как следствие повреждение трубопровода», – рассказал заместитель директора по производству «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.



Николай Завада отмечает, установление таких регуляторов способствует качественному и надежному водоснабжению пользователям предприятия. Параллельно коммунальная бригада выполняет работы по замене запорной арматуры. При этом подачу воды в близлежащие дома не останавливали.



«Система водоснабжения очень сложная структурно. Для того, чтобы подать воду в город Харьков, она проходит из Кочетка и Краснопавловского водохранилища. Они за 40 и за 120 км от города. Подаются в резервуары чистой воды на территорию города Харькова и оттуда уже определяются станциями третьего подъема, которых 19, и подкачками местными, которых насчитывается 150 подкачек», – объяснил Николай Завада.



Неободимость установления регуляторов также обусловлена ​​протяженностью сетей водопровода и рельефом города. Поэтому необходимо постоянное регулирование и отслеживание технологического процесса. Благодаря установленному аппарата информация о давлении воды и режим работы насосной станции передается, в так называемые контрольные точки, контролирующие работу сети водоснабжения, фиксируют повреждения и оперативно исправляют их.



«Кроме того, здесь будет это устройство – два в одном, оборудовано и регулятором давления и расходомером. Те есть мы будем иметь дополнительные данные по расходу в зону водоснабжения, которая подходит от этого узла к жителям», – рассказал Николай Завада..



