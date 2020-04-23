23.04.2020 12:34

Нафтогазе озвучили причины слишком медленного падения цены на газ для населения

С начала текущего года цена для населения упала более чем на треть, а не на половину, как было обещано потому, что госрегулятор решил теперь принимать в расчет не внешние факторы а внутренние торги - так ему выгоднее.



://facebook.com

В апреле 2020 года оптовая цена на природный газ для населения снизилась на 15% по сравнению с мартом текущего года. Стоимость составляет 2,9 грн за кубометр без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами. В целом, с января цена ресурса для населения снизилась на 38%, сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"Снижение цены на газ третий месяц подряд — позитивный сигнал для людей. Счета за газ в апреле должны снизиться и благодаря завершению отопительного сезона, и благодаря уменьшению отпускной цены "Нафтогаза", – отметил председатель правления Андрей Коболев.

В госкомпании выразили надежду, что это уменьшит нагрузку на бюджеты украинских домохозяйств, которые испытывают последствия карантинных мер.

В "Нафтогазе" объяснили, что, рассчитывая цену на газ для населения в апреле, как и в марте, использовали две опции. Первая – вычисление согласно постановлению Кабмина №17 от 24 января 2020 года, с учетом фактических результатов биржевых торгов, которые проходили на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

Вторая опция – учет цены победителей внутренних торгов, которые проводились в марте, на поставку газа "Оператору ГТС Украины" на период с марта по декабрь 2020 года.

Несмотря на рекордное удешевление энергоносителей на мировых рынках, самыми низкими оказались расчеты, привязанные к внутренним, а не внешним индикаторам, отметили в компании.

Напомним, в середине апреля "Нафтогаз" отправил деньги, сэкономленные по акции "Газовый запас", на счета газопоставляющих компаний (газсбытов) для возврата их украинцам. С 20 апреля граждане могут обращаться к своим поставщикам, чтобы забрать сэкономленные средства либо деньгами, либо оставить как переплату на лицевом счете.