Как аварийная служба водоканала ликвидирует порывы

За 22 апреля было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Грицевца, 16-а, ул. Дарвина, 31, ул. Садовая (Чубаря), 1, ул. Ярослава Мудрого, 12, ул. Плановая, 52, ул. Станционная, 1, пр. Победы, 58, ул. Штурмовая/ул. Котельниковская, ул. Бородиновская, 41, ул. Балакирева/ул. Деревянко, ул. Малоджанкойская, 8.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Ночью в воздухе сильные заморозки -1...-5°C.
В Украине отмечают День лекарей человеческих душ, а в мире – день книг, английского и испанского языка.
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