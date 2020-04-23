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23.04.2020  10:57   

Как аварийная служба водоканала ликвидирует порывы

За 22 апреля было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Грицевца, 16-а, ул. Дарвина, 31, ул. Садовая (Чубаря), 1, ул. Ярослава Мудрого, 12, ул. Плановая, 52, ул. Станционная, 1, пр. Победы, 58, ул. Штурмовая/ул. Котельниковская, ул. Бородиновская, 41, ул. Балакирева/ул. Деревянко, ул. Малоджанкойская, 8.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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