Как аварийная служба водоканала ликвидирует порывы

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 23 апреля Если вы хотите с кем-то договориться, найти общее решение проблемы или устраивающий всех компромисс, стоит сделать это именно сегодня.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 23 апреля Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Ночью в воздухе сильные заморозки -1...-5°C.